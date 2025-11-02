35 лет назад в Приднестровье начался вооруженный конфликт

Первые жертвы конфликта появились всего несколько дней спустя, в Дубоссарах. В городе, расположенном в центре Приднестровья, было множество крупных предприятий. Отказываясь подчиняться Кишиневу, жители устраивали забастовки и митинги. Они требовали запретить деятельность Народного фронта в Дубоссарах и отправить в отставку судью и прокурора. Около 10:00 утра женщины и ветераны Великой Отечественной войны собрались перед зданием райисполкома, а вскоре к Днестру для подавления протестов прибыли подразделения ОМОНа. Они получили приказ войти в город и помочь блокированным чиновникам и местным органам правопорядка. На мосту, через который и должны были пройти правоохранители, путь тяжелым машинам перегородили мирные жители.