Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство придумало, как простимулировать НПЗ для увеличения производства

Правительство России рассматривает введение налоговых льгот для нефтеперерабатывающих заводов, которые увеличат производство топлива для внутреннего рынка. Соответствующее поручение вице-премьер Александр Новак дал Минфину и Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов 22 октября.

Параллельно обсуждаются корректировки биржевых торгов, включая возможный приоритет для конечных потребителей, ограничения цен на авиакеросин и усиление контроля за сделками, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что действующий демпферный механизм недостаточно эффективно стимулирует производителей к увеличению поставок на внутренний рынок. Новая система льгот призвана решить эту проблему, создав дополнительные стимулы для нефтеперерабатывающих заводов.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше