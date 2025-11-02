Правительство придумало, как простимулировать НПЗ для увеличения производства

Параллельно обсуждаются корректировки биржевых торгов, включая возможный приоритет для конечных потребителей, ограничения цен на авиакеросин и усиление контроля за сделками, сообщает РБК.
Эксперты отмечают, что действующий демпферный механизм недостаточно эффективно стимулирует производителей к увеличению поставок на внутренний рынок. Новая система льгот призвана решить эту проблему, создав дополнительные стимулы для нефтеперерабатывающих заводов.
