Нет магазина, почты и общественного транспорта: курганцы просят вернуть цивилизацию в деревню Черемисское

Проблемы с доступностью социальных услуг в Катайском округе обострились на фоне общей кадровой нехватки в учреждениях региона. В октябре прошлого года в Катайске закрыли родильное отделение больницы из-за недостатка врачей, что заставило беременных женщин ездить в Далматово и Курган. Теперь жители сельских поселений столкнулись с дополнительными трудностями в получении базовых услуг.