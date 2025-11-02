Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Иркутска появились бесплатные места для парковки на 10 минут

По истечение времени будут начисляться пени — две тысячи рублей в час.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Международный аэропорт Иркутска ввел в эксплуатацию новую систему организации движения, предусматривающую создание зоны кратковременной остановки, объединяющей все пассажирские терминалы. Обновленная инфраструктура предназначена для оптимизации пассажиропотока и обеспечения безопасной посадки и высадки. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиагавани.

— Мы стремились сделать подъезд к терминалам максимально удобным для всех категорий пассажиров — от туристических автобусов до частных автомобилей. Теперь встреча и проводы гостей займут меньше времени, а движение на привокзальной площади станет безопаснее и организованнее, — отметил гендиректор АО «Международный аэропорт Иркутск» Андрей Скуба.

Теперь бесплатный интервал пребывания ограничен 10 минутами, выделены специализированные полосы для автобусов и легкового транспорта и применяется автоматизированная система оплаты за превышение установленного времени.

Крупногабаритный транспорт следует по специально разработанному маршруту с въездом в районе третьего терминала и выездом около первого терминала. Для такси и частных автомобилей организован заезд с улицы Ширямова.

Коммерческим перевозчикам для использования специальных полос необходимо предварительно оформить соответствующие договорные отношения с администрацией аэропорта.