Юрист Машаров предупредил о штрафах за хранение колясок в подъездах

По словам юриста, наказание закреплено в административном кодексе и связано с нарушением правил противопожарной безопасности. Он объяснил, что посторонние предметы на лестничных клетках могут помещать жильцам в случае эвакуации из-за возгорания. Эксперт уточнил, что эта норма также распространяется на предметы, сделанные из горючих материалов.