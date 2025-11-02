Госавтоинспекция призвала курганских водителей к осторожности из-за снегопада

Снег идет в Курганской области.
В Кургане и области идет снег, поэтому водителям необходимо соблюдать осторожность на дорогах. Об этом предупредили представители Госавтоинспекции в регионе.
«Будьте внимательны, снижайте скорость и соблюдайте безопасную дистанцию. Согласно статистике, с наступлением непогоды количество аварий увеличивается», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что на Курганскую область надвигаются снегопады и метели из-за сместившегося южного циклона. Осадки в виде снега выпадут 2 ноября, а ночью и утром следующего дня прогнозируется усиление ветра.