Украинцам пообещал выплатить «зимнюю» тысячу перед лютыми морозами

Чиновник объяснил, что выплаты вводятся в связи с постоянными обстрелами энергетической и гражданской инфраструктуры, что требует усиления социальной защиты граждан. Для малообеспеченных семей и семей с детьми готовится отдельный проект о разовой поддержке в размере 6,5 тысячи гривен (около 12500 рублей).