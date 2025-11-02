Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове из-за падения БПЛА загорелся сухостой и выбило стекла в детском саду

В Ростове ликвидированы последствия атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание сухой растительности, возникшее в Первомайском районе после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

На месте происхождения работал глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков. По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших среди местного населения нет. В настоящее время проводится осмотр территории. Установлено, что ударной волной в одном из детских садов были выбиты стекла. Александр Скрябин выразил благодарность оперативным службам за слаженную работу.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о последствиях ночной атаки. В хуторе Ленинаван Мясниковского района в результате падения БПЛА загорелся легковой автомобиль, также повреждения получили два частных дома. Возникший пожар был быстро потушен. В нескольких расположенных рядом домах повреждены стеклянные конструкции.

По словам губернатора, в этом инциденте пострадали два человека. Им уже оказана вся необходимая первая медицинская помощь. На место происшествия оперативно выехали все дежурные службы. Информация о последствиях на земле продолжает уточняться.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше