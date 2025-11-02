В Ростове из-за падения БПЛА загорелся сухостой и выбило стекла в детском саду

В Ростове-на-Дону экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание сухой растительности, возникшее в Первомайском районе после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
На месте происхождения работал глава администрации Первомайского района Сергей Ковшиков. По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших среди местного населения нет. В настоящее время проводится осмотр территории. Установлено, что ударной волной в одном из детских садов были выбиты стекла. Александр Скрябин выразил благодарность оперативным службам за слаженную работу.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о последствиях ночной атаки. В хуторе Ленинаван Мясниковского района в результате падения БПЛА загорелся легковой автомобиль, также повреждения получили два частных дома. Возникший пожар был быстро потушен. В нескольких расположенных рядом домах повреждены стеклянные конструкции.
По словам губернатора, в этом инциденте пострадали два человека. Им уже оказана вся необходимая первая медицинская помощь. На место происшествия оперативно выехали все дежурные службы. Информация о последствиях на земле продолжает уточняться.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!