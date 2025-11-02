Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Ронцхаймер: власти Киева бездействуют при отключении света

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что украинцы боятся остаться зимой в холоде из-за бездействия властей.

Источник: Аргументы и факты

Украинцы боятся остаться в холоде предстоящей зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с энергоснабжением, считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

В интервью газете Die Welt он рассказал, что пообщался с жителями Киева, где часто отключают электричество. Журналист полагает, что власти сами хотят, чтобы система энергоснабжения на Украине была уничтожена, чтобы зима в стране стала еще холоднее.

По словам Ронцхаймера, большинство украинцев уже устали от конфликта, заявлений американского президента Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия и общей нестабильности. Также в стране растут опасения по другим вопросам.

Ранее экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предупредил украинцев о неизбежных отключениях электроэнергии в стране. Зкс-министр энергетики Украины Ольга Буславец допустила, что предстоящая зима может стать тяжелее всех предыдущих.

Отключения электричества на Украине начались с 10 октября из-за повреждений в энергосетях и коммунальных системах.

Отмечалось, что из-за проблем с поставками газа и перебоев в электроснабжении в стране может быть полностью остановлено химическое производство.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше