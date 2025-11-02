Украинцы боятся остаться в холоде предстоящей зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с энергоснабжением, считает немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
В интервью газете Die Welt он рассказал, что пообщался с жителями Киева, где часто отключают электричество. Журналист полагает, что власти сами хотят, чтобы система энергоснабжения на Украине была уничтожена, чтобы зима в стране стала еще холоднее.
По словам Ронцхаймера, большинство украинцев уже устали от конфликта, заявлений американского президента Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия и общей нестабильности. Также в стране растут опасения по другим вопросам.
Ранее экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предупредил украинцев о неизбежных отключениях электроэнергии в стране. Зкс-министр энергетики Украины Ольга Буславец допустила, что предстоящая зима может стать тяжелее всех предыдущих.
Отключения электричества на Украине начались с 10 октября из-за повреждений в энергосетях и коммунальных системах.
Отмечалось, что из-за проблем с поставками газа и перебоев в электроснабжении в стране может быть полностью остановлено химическое производство.