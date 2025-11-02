Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Уфы рассказали, как будут работать поликлиники 3−4 ноября

Медучреждения города будут работать по графику субботы.

Источник: Аргументы и факты

В мэрии Уфы рассказали, как будут работать поликлиники 3—4 ноября. Медучреждения города будут работать по графику субботы.

В праздничные дни 3 и 4 ноября медицинские учреждения Башкортостана перейдут на особый режим работы. Поликлиники будут принимать пациентов с 08:00 до 17:00 по субботнему графику, с возможностью вызова врача на дом до 16:00.

Фильтр-боксы для пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа и COVID-19 продолжат работу в обычном режиме. Также без изменений останутся графики работы женских консультаций, кабинетов УЗИ-скрининга и пунктов приема биоматериалов для неонатальных исследований.