В Перми создали переносную зарядную станцию для электромобилей

Её можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке.

Источник: Комсомольская правда

В Перми создали переносную зарядную станцию для электромобилей, которую можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке. Об этом сообщает издание Urа.ru.

Как сообщил генеральный директор компании-разработчика, такие устройства в России раньше не производились.

Сейчас крупные российские автопроизводители рассматривают возможность комплектовать этими пермскими зарядками свои электромобили. Разработка соответствует всем требованиям безопасности и была создана с использованием технологий более сложных моделей зарядных станций.