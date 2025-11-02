В Перми создали переносную зарядную станцию для электромобилей, которую можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке. Об этом сообщает издание Urа.ru.
Как сообщил генеральный директор компании-разработчика, такие устройства в России раньше не производились.
Сейчас крупные российские автопроизводители рассматривают возможность комплектовать этими пермскими зарядками свои электромобили. Разработка соответствует всем требованиям безопасности и была создана с использованием технологий более сложных моделей зарядных станций.