Дарья Мороз рассказала о воспитании дочери-подростка от Богомолова

Актриса Дарья Мороз выступила в качестве спикера в проекте «Книга в городе», который направлен на повышение интереса к чтению. Она рассказала, что ее 15-летняя дочь Анна, которая родилась от режиссера Константина Богомолова, «не выпускает книгу из рук».
По словам артистки, в первое время девочка, как и многие сверстники, отдавала большое предпочтение гаджетам. Однако со временем ее интересы изменились, и она стала «читать запоем».
— И я вижу, что ее ровесники тоже читают, у них есть жанры, которые они предпочитают, — например, политическое фэнтези. Пусть это не всегда классика, но сам факт важен — книга снова входит в их жизнь, — рассказала Мороз.
Дарья Мороз и Константин Богомолов поженились в 2010 году, в том же году у них родилась дочь Анна. Пара распалась спустя восемь лет совместной жизни. После развода режиссер вступил в брак с телеведущей Ксенией Собчак.
Психолог Вероника Степанова считает, что у возлюбленных достаточно тяжелые отношения из-за характера постановщика. При этом эксперт не смогла сказать, как долго Богомолов и Собчак будут вместе.