Топ-5 главных новостей в Молдове 2 ноября 2025: Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»; как пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги;

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 2 ноября 2025:
1. Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.
2. Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.
3. «В Молдове ждут, что новое правительство потерпит неудачу»: Премьер Мунтяну стал понимать, что ненависть людей к ПАС бьёт и по кабинету министров.
4. Молдова на пороге масштабного церковного рейдерства: Священнослужителей и верующих ждут жуткие испытания.
5. Ночной парламент Молдовы, объявил об отставке восьми депутатов ПАС: Чем будут заниматься народные избранники.
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике
В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.
Добрая история от подписчика о таксисте в Кишиневе из солнечного Таджикистана
Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.
О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея