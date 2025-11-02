Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 2 ноября 2025: Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»; как пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги;

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 2 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 2 ноября 2025:

1. Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.

2. Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.

3. «В Молдове ждут, что новое правительство потерпит неудачу»: Премьер Мунтяну стал понимать, что ненависть людей к ПАС бьёт и по кабинету министров.

4. Молдова на пороге масштабного церковного рейдерства: Священнослужителей и верующих ждут жуткие испытания.

5. Ночной парламент Молдовы, объявил об отставке восьми депутатов ПАС: Чем будут заниматься народные избранники.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.

Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).

В Кишиневе появился позитивный таксист: Гость Молдовы из Азии предпочитает жить сегодняшним днём — главное, чтобы были здоровье и мир.

Добрая история от подписчика о таксисте в Кишиневе из солнечного Таджикистана (далее…).

Кошмар в элитном молдавском прорумынском лицее имени Георге Асаки: Как его руководство, подозреваемое в коррупции, «терроризировало» сотрудников.

О чём анонимно рассказывают сотрудники столичного лицея (далее…).