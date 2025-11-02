Во Франции снова произошло дерзкое ограбление: ущерб оценивают в десятки миллионов евро

Как отмечает издание, инцидент произошел еще в четверг, 30 октября. Тогда шестеро преступников приехали на авто с мигалкой, после чего выбили два окна с помощью взрывчатки и залезли внутрь. А затем стали грабить. Они вынесли драгоценные металлы на сумму в 12 миллионов евро.