Во Франции снова произошло дерзкое ограбление: ущерб оценивают в десятки миллионов евро

Во Франции произошло очередное дерзкое ограбление. Преступники обнесли лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе компании Pourquery Laboratory в Лионе. Украдено имущества на 12 миллионов евро. Об этом сообщает Le Progres.
Как отмечает издание, инцидент произошел еще в четверг, 30 октября. Тогда шестеро преступников приехали на авто с мигалкой, после чего выбили два окна с помощью взрывчатки и залезли внутрь. А затем стали грабить. Они вынесли драгоценные металлы на сумму в 12 миллионов евро.
«Все продолжалось семь минут, на них были желтые повязки. Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться», — рассказал один из очевидцев.
При этом глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что все преступники уже задержаны. По его словам, теперь все преступники под арестом.
Напомним, буквально несколько дней назад во Франции ограбили один из главных мировых музеев — Лувр. Четверо грабили вынесли имущество на миллиарды долларов. Однако потом оказалось, что ситуация вовсе стала позором. Поскольку украденные экспонаты даже не были застрахованы. Теперь же трое из грабителей вовсе отпущены на свободу.