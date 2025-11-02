Самый младший из обнаруженных погибших родился в 1956 году, самый старший — в 1926. По словам Стяжкина, среди поднятых останков не было молодёжи, детей или военнослужащих. Все тела были погребены в индивидуальных могилах у стихийного захоронения.
На данный момент из этого захоронения уже извлечены останки 259 человек. По предварительным оценкам, общее количество тел в захоронении может достигать 500. Работа межведомственной группы продолжается.
Боевики ВСУ продолжают устраивать жестокие казни для мирных жителей. Недавно радиоперехват вскрыл ужасающий приказ украинских командиров казнить мирных жителей Лимана в ДНР.
