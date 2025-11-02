Ричмонд
В европейской части России зафиксировали первые 20-градусные морозы

В Центральной России зарегистрировали заморозки.

Источник: Аргументы и факты

На европейской территории России зафиксировали первые 20-градусные морозы, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

По его словам, −21,3 градуса термометры показали в поселке Харьягинский (Харъяга) в Ненецком АО, а −21,1 — в поселке Елецкий в Коми.

В Центральной России зарегистрировали заморозки: во Владимирской области — −4 градуса (самая низкая температура в Центральном федеральном округе), в Ивановской и Ярославской областях — −3,7, в Тверской — −3, рассказал Леус.

«В Москве и Московской области температурные показатели остались в основном в зоне положительных отметок. Из общей картины выбился только Талдом: там ночной минимум составил −1,5 градуса», — отметил метеоролог.

Добавим, что 13 октября в Москве пошел первый снег.