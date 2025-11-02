Молчала 30 лет: Пелагея призналась, что была страшно влюблена в Лазарева

Певица Пелагея и ее коллега по сцене Сергей Лазарев в программе «Сегодня вечером» вспомнили, как начинали свой профессиональный путь в телепередаче «Утренняя звезда». Артист рассказал, что долгое время мечтал спеть в ее эфире.
Пелагея в свою очередь поделилась, что не только хотела стать настоящей артисткой, но и грезила о том, чтобы быть поближе к объекту своей симпатии. Она призналась, что тогда была страшно влюблена в Лазарева.
— Только что узнал об этом, — отреагировал удивленный певец.
Пелагея ранее рассказала, что сталкивалась с негативной реакцией зрителей первого сезона шоу «Голос», которые задавались вопросом, кто она такая и что делает в проекте, отмечая ее манеру смеяться и жестикулировать.
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Пелагея за один свой концерт получает больше двух миллионов рублей. Он уточнил, что сейчас востребованность певицы зашкаливает.
Пелагея потребовала индексацию ранее присужденных к выплате ее мужу хоккеисту Ивану Телегину денежных сумм. Пара развелась в 2020 году, но до сих пор не решила финансовые вопросы. Сначала звезда собиралась мирно расстаться с мужем, но тот решил делить имущество.