Молчала 30 лет: Пелагея призналась, что была страшно влюблена в Лазарева

Певица Пелагея и ее коллега по сцене Сергей Лазарев в программе «Сегодня вечером» вспомнили, как начинали свой профессиональный путь в телепередаче «Утренняя звезда». Артист рассказал, что долгое время мечтал спеть в ее эфире.

Пелагея в свою очередь поделилась, что не только хотела стать настоящей артисткой, но и грезила о том, чтобы быть поближе к объекту своей симпатии. Она призналась, что тогда была страшно влюблена в Лазарева.

— Только что узнал об этом, — отреагировал удивленный певец.

Пелагея ранее рассказала, что сталкивалась с негативной реакцией зрителей первого сезона шоу «Голос», которые задавались вопросом, кто она такая и что делает в проекте, отмечая ее манеру смеяться и жестикулировать.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Пелагея за один свой концерт получает больше двух миллионов рублей. Он уточнил, что сейчас востребованность певицы зашкаливает.

Пелагея потребовала индексацию ранее присужденных к выплате ее мужу хоккеисту Ивану Телегину денежных сумм. Пара развелась в 2020 году, но до сих пор не решила финансовые вопросы. Сначала звезда собиралась мирно расстаться с мужем, но тот решил делить имущество.