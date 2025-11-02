Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в результате ДТП погиб водитель грузовика

Авария случилась 31 октября около 20:00 в Каменском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем Renault Premium, не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля FAW под управлением 35-летнего мужчины. Это привело к столкновению машин.