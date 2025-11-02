Ричмонд
Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» в результате ДТП погиб водитель грузовика

В Каменском районе на трассе произошло смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель большегруза. Об инциденте сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 31 октября около 20:00 в Каменском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем Renault Premium, не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля FAW под управлением 35-летнего мужчины. Это привело к столкновению машин.

Вследствие аварии водитель фуры с тяжелыми травмами был госпитализирован в медучреждение, однако врачи не смогли его спасти — он скончался от полученных повреждений.

Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение безопасной дистанции, отказ от отвлечения внимания за рулем и контроль скоростного режима являются ключевыми условиями предотвращения аварий.

