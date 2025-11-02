Тренера омского «Авангарда» Буше оштрафовали за несдержанность

Возмущение тренера вызвало происшествие на поле. Во втором периоде матча защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов грубо оттолкнул игрока «Авангарда» Прохоркина. Однако санкций для нарушителя правил со стороны арбитров не последовало. Ответная реакция Ги Буше была бурной — он активно жестикулировал и что-то кричал в сторону судей. За что и схлопотал штраф.