В Москве резко сократилось предложение продажи жилья комфорт-класса

За год в Москве объём предложения новостроек комфорт-класса внутри МКАД сократился на 40%, а его доля на рынке теперь составляет лишь 20%, или 6,6 тысячи лотов. Ещё год назад количество выставленных на продажу лотов в этом сегменте было в два раза больше, сообщает газета «Известия».