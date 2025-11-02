Почти половина россиян ежегодно находит деньги в карманах курток

Ранее россиянам разъяснили, что даже если человек никогда не работал, он все равно будет получать пенсию. Однако это будет социальная пенсия, которую начинают выплачивать позже, чем страховую: с 2028 года — в 70 лет мужчинам и в 65 лет женщинам..