В праздники пермская полиция устроит охоту на пьяных водителей

Сотрудники ГАИ усилят контроль на дорогах в Перми.

Сотрудники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за дорожным движением в выходные праздничные дни. Полицейские сосредоточат внимание на выявлении водителей с признаками опьянения, сообщила Госавтоинспекция краевого центра.

«Внимание дорожных полицейских направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Помимо водителей, под пристальным надзором окажутся и пешеходы.

В Госавтоинспекции попросили граждан сообщать о случаях нетрезвого вождения в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России. Усиленные меры контроля связаны с необходимостью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей в период праздничных дней.