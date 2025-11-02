Россияне, работающие в День народного единства, получат оплату в двойном размере

Работа в День народного единства, ежегодно празднуемого 4 ноября, подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Повышенная выплата распространяется на все часы, фактически отработанные в государственный праздник, независимо от продолжительности рабочего дня. Об этом следует из текста Трудового Кодекса Российской Федерации.