Юрист Машаров объяснил, как оплачивается работа в День народного единства

Смены в дни государственных праздников оплачиваются в двойном размере, это касается и Дня народного единства, который ежегодного отмечается 4 ноября. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По словам юриста, в таком случае сдельщикам платят не менее чем по двойным расценкам, а тем, кто трудится по дневным или часовым ставкам, — не менее чем в двойном размере от установленной ставки.
Специалист добавил, что сотрудники на окладе в свою очередь имеют право на дополнительную оплату за привлечение к работе в выходные и праздничные дни.
Если объем задач в праздник не превышает месячной нормы, им полагается доплата в размере не менее одной ставки сверх оклада. В обратной ситуации оплата производится на сумму не менее двойной ставки сверх оклада.
— Конкретные размеры оплаты за работу в нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, — передает слова Машарова ТАСС.
Председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что работники при нормированном графике имеют полное право уйти со связи в нерабочее время, даже если они работают дистанционно.