Проблемные общежития КГСХА: руководство курганского вуза перекладывает ответственность. Инсайд

По данным университета, на сегодняшний день лишь некоторые жильцы предоставили полный пакет документов, дающих право на проживание в общежитиях. Большинство же либо игнорируют эти требования, либо приносят неполные комплекты. При этом в КГУ напоминают: согласно нормативным актам, в общежитиях могут проживать только студенты и действующие сотрудники вуза. Как же в общежитиях оказалось столько людей, не имеющих отношения к вузу? Этот вопрос — наследие прежнего руководства КГСХА. Передача зданий на баланс муниципалитета или региона выглядит как изящный способ «сбросить» проблемные общежития вместе с людьми. Однако ни в Кетовском округе, ни в областном правительстве пока нет юридических оснований принять на себя это наследие. В КГУ заверяют, что не собираются выселять тех, кто докажет свое право на проживание. Более того, с 10 ноября вуз запускает еженедельные встречи с жителями для разбора каждой конкретной ситуации. Они будут проводиться по четвергам в главном корпусе КГСХА.