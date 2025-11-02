Ночью 2 ноября в небе над Ростовской областью сбили девять беспилотников

В ночном небе над Ростовской областью 2 ноября силами противовоздушной обороны было уничтожено девять украинских беспилотников самолетного типа. Соответствующее сообщение появилось в официальном канале Министерства обороны России в Telegram.
Всего за прошедшую ночь, по данным военного ведомства, в России было перехвачено и сбито 164 беспилотных летательных аппарата. Помимо Ростовской области, воздушные цели уничтожались над Краснодарским краем, Крымом, Брянской, Волгоградской и другими областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
На фоне этой атаки губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях на земле. По его словам, в хуторе Ленинаван Мясниковского района из-за падения БПЛА загорелся автомобиль, а также были повреждены два частных дома. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате происшествия пострадали два человека, им была оказана первая медицинская помощь. На месте работают все дежурные службы.
Глава Ростова Александр Скрябин, в свою очередь, информировал, что в Первомайском районе города произошло возгорание сухой растительности. Пожар был быстро потушен силами экстренных служб. Предварительный осмотр территории показал, что ударной волной в одном из детских садов выбило стекла. Пострадавших среди жителей города нет.
