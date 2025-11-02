Россельхознадзор не позволил завести в Омск коричневые морщинистые томаты

Как пояснили в Россельхознадзоре, вирус коричневой морщинистости томата представляет серьезную опасность для растений и способен уничтожить от 30 до 80 процентов урожая. В целом с начала года специалисты выявили 116 случаев заражения продукции этим вирусом.