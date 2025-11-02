Россельхознадзор не позволил завести в Омск коричневые морщинистые томаты

Специалисты Россельхознадзора по Омской области предотвратили завоз партии томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости. Продукция следовала в Омскую область из Узбекистана.
Вирус был выявлен при осуществлении фитосанитарного карантинного контроля на складе временного хранения. Вес партии составил 17,4 тонны. Весь зараженный груз был уничтожен под контролем специалистов.
Как пояснили в Россельхознадзоре, вирус коричневой морщинистости томата представляет серьезную опасность для растений и способен уничтожить от 30 до 80 процентов урожая. В целом с начала года специалисты выявили 116 случаев заражения продукции этим вирусом.