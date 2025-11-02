Где встретить мистику в Воронежской области

В самом Воронеже также есть немало странных мест. Одно из них раньше носило название «дорога в никуда». Эстакада, ведущая от Северного моста к улице Бурденко, долгое время возвышалась над Центральным парком «Динамо» в недостроенном виде. В этот период про дорогу стали говорить в мистическом ключе. Именно тогда там вдруг начали безвозвратно пропадать люди. Ходили слухи, что путепровод на самом деле является порталом в иной мир. Когда в 2003 году развязку достроили и пустили по ней движение, на дороге стали часто происходить аварии. Сначала во всем винили разрушающийся бетон и арматуру. Но, когда эстакаду отремонтировали, количество ДТП не уменьшилось. С тех пор местные окончательно признали это место гиблым.