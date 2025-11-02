Где встретить мистику в Воронежской области

Уже больше месяца жителей всех уголков России интересует тайна исчезновения Усольцевых, след которых простыл во время турпохода в тайге. Одной из распространённых версий является мистическая. Уфологи не исключают, что семью похитили инопланетяне и приводят в пример историю начала XX века, когда некое облако накрыло полк солдат в Турции, после чего тот пропал. И таких историй действительно немало.
В каждом регионе страны, в том числе в Воронежской области, существуют такие места при визите в которые можно столкнуться с чем-то необъяснимым. Эти территории привлекают внимание исследователей паранормальных явлений, а также будоражат воображение местных жителей. Если верить легендам, в регионе немало загадочных мест, где реальность будто даёт сбой. Она словно перестаёт подчиняться законам физики: пространства деформируются, приборы отказываются работать, а стрелки на часах показывают совершенно неверное время. В этих местах можно услышать странные шумы, увидеть загадочные силуэты и даже НЛО. Подробнее — в материале vrn.aif.ru.
Там, где реальность делится надвое
Среди уфологов своими странными явлениями славится так называемая Новохопёрская аномальная зона. Считается, что необъяснимые вещи можно увидеть на берегах озера Желтояр. Именно в этом месте около 4 млрд лет назад произошёл разлом тектонических плит. Он, по мнению специалистов, является своеобразным порталом, связывающим наш мир с иными измерениями.
Местные жители рассказывали, что видели в районе озера непонятные явления — разнообразные круги в воздухе, человеческие силуэты, шумы. За долгие годы они настолько привыкли к подобному соседству, что перестали обращать на него внимание. Однако учёные из разных уголков мира, наоборот, только лишь разожглись интересом к разлому.
Наиболее известным исследованием этого места считается работа советского руководителя Воронежского комитета по изучению аномальных явлений Генриха Силанова. В 1985 году он организовал экспедицию в аномальную зону. Учёный провёл ряд экспериментов в районе озера Желтояр и соседней так называемой энергетической поляне. Специалистами был собран уникальный материал, как по природе самой аномалии, так и по контактам с внеземными цивилизациями.
Во время съёмок учёные обнаружили феномен хрономиражей. При нём на сделанных в аномальной зоне фотографиях можно увидеть объекты, отсутствующие в кадре, но находившиеся в снимаемом месте много лет назад. Тогда якобы удалось зафиксировать на камеру солдат времён Великой Отечественной войны.
Некоторые местные жители рассказывают, что часто видят в аномальной зоне призраков и плазмоиды — светящиеся шары. А самые впечатлительные заверяют, что на берегах Желтояра впадают в транс, испытывают эйфорию, а стрелки часов сбиваются с ритма.
Не менее загадочной историей стал рассказ военных лётчиков Борисоглебского авиационного училища, которые во время полёта якобы заметили в воздухе светящиеся объекты. Они проявляли интерес к полётам и вели себя непредсказуемо — сопровождали самолёт на одной с ним скорости и даже имитировали атаку на машину или вызывали помехи во время посадки.
Несмотря на то, что Новохопёрская аномальная зона до сих пор интересует учёных, научного подтверждения легендам нет.
Одним из загадочных мест считается хутор Мастище, расположенный в Острогожском районе. Здесь, в конце прошлого века, археологи обнаружили уникальный древний лабиринт, выложенный из меловых камней. Его создание датируется рубежом III-II тысячелетий до н.э. Однако вскоре после обнаружения лабиринт пришлось снова закопать, чтобы предотвратить разграбление местными жителями, желающими использовать реликтовые камни в своих целях.
Путешественники утверждают, что данное место излучает особую энергию, способствующую гармонизации окружающего пространства. Приближаясь к нему, можно заметить необычно пышную растительность, ощущение необъяснимого страха и тревоги. Сам же участок оказывает сильное воздействие на организм: некоторые теряют сознание, испытывают давление земли, будто бы само пространство пытается защитить себя от посторонних глаз. Вместе с тем, побывав там, люди заряжаются энергией настолько, что не чувствуют никакой усталости и словно наполняются покоем.
Встречи с неупокоенными душами
О том, где в Воронежской области можно встретиться с призраками знает, наверное, почти каждый местный житель. Для этого надо приехать в Рамонь, где возвышается дворец принцессы Ольденбургской. Согласно преданиям, здесь обитают сразу два призрака, тесно связанных с судьбой самой владелицы усадьбы, княгини Евгении.
Один из них — дух верной служанки Василины, которая якобы скончалась от переохлаждения после того, как была вынуждена выйти навстречу гостям в суровую зимнюю пору.
Второй призрак, Дама в чёрном, которую многие считают воплощением души самой Евгении. По легенде, она стала жертвой проклятия, наложенного могущественным магом, которого она пригласила для лечения собственной болезни. Колдун просил высокую цену за своё искусство — любовь самой княгини, но получив отказ и последующее изгнание, наложил страшное проклятие на всех хозяев замка. Считается, что, если встретить во дворце Даму в чёрном, можно заболеть.
Рабочие, занимавшиеся ремонтом и реконструкцией замка в 80-е годы и жившие там на первом этаже, часто говорили о тревожащих их ночью зловещих звуках, ужасающих сновидениях и общем упадке сил утром. Дворец до сих пор остается частично отреставрированным. Существует мнение, что именно призраки мешают работам.
Исследователи аномальных явлений уверены, что замок расположен в зоне интенсивного поля негативной энергетики, влияющей на здоровье и психику тех, кто оказывается поблизости.
Призрак одинокой девы можно встретить вблизи живописных берегов реки Усмань, рядом с имением Веневитиновых. Именно здесь, в 1946-м году, под руководством учёного-зоолога И. И. Барабаш-Никифорова была основана биологическая станция ВГУ. Она сыграла значительную роль в научном исследовании Усманского бора.
С 1948 года на кордоне стали возводиться научные корпусы, а в 1960-х годах появилась база отдыха, которой сегодня активно пользуются студенты Воронежского госуниверситета.
Именно студенты и стали главными свидетелями мистических явлений, происходящих на территории кордона. По их рассказам, во время пребывания в этом месте они неоднократно видели странные силуэты и тени.
О происхождении призраков Веневитинского кордона существует несколько легенд. Одна из них гласит, что когда-то граф Дмитрий Веневитинов был безответно влюблён в крепостную девушку. Желая добиться её благосклонности, он отправил её возлюбленного в армию. Однако девушка не смирилась с судьбой и отказала хозяину, после чего утопилась в местном озере Чистое. Считается, что с тех пор её неупокоенный дух обитает на кордоне.
Согласно другой версии, граф Веневитинов утопил в озере свою жену за якобы совершённую ей измену, хотя на самом деле она была невинна. Неприкаянная душа убиенной женщины не может найти покоя и приходит к людям в чёрной изодранной одежде.
«Дорога в никуда»
В самом Воронеже также есть немало странных мест. Одно из них раньше носило название «дорога в никуда». Эстакада, ведущая от Северного моста к улице Бурденко, долгое время возвышалась над Центральным парком «Динамо» в недостроенном виде. В этот период про дорогу стали говорить в мистическом ключе. Именно тогда там вдруг начали безвозвратно пропадать люди. Ходили слухи, что путепровод на самом деле является порталом в иной мир. Когда в 2003 году развязку достроили и пустили по ней движение, на дороге стали часто происходить аварии. Сначала во всем винили разрушающийся бетон и арматуру. Но, когда эстакаду отремонтировали, количество ДТП не уменьшилось. С тех пор местные окончательно признали это место гиблым.
Похожий негативный окрас среди воронежцев имеет и перекрёсток на площади Застава — пересечение улиц Плехановской и Донбасской. Именно здесь в единый ансамбль собрались сразу несколько «домов страданий» — тюрьма, больница и морг. Считается, что из-за негативной энергии, исходящей от зданий, здесь часто происходят ДТП, нередко заканчивающиеся гибелью людей.
Однако происходящее в обоих местах может быть всё-таки объяснимо с точки зрения расположения дорог.
Мистика Каменного моста и НЛО
Район вокруг Каменного моста, который возвышается на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского, издревле считался мистическим местом. Согласно легендам, там обитают самые беспокойные выходцы с «того света» — покойники, которых не отпели в церкви. Зримо это проявлялось ещё во времена Петра I.
Всё связано с тем, что неподалёку от Каменного моста стоит Никольский храм, под которым когда-то находилась Напрасная слобода. Там хоронили людей, умерших насильственной смертью, преступников и самоубийц — тех, кто по народным поверьям считался «неупокоенными».
Также рядом с Каменным мостом стоит небольшое жёлтое строение Колдуновка — памятник архитектуры XVIII века, овеянный мрачными легендами и народными преданиями. По одной из версий, Колдуновку связывают с приездом в Воронеж Якова Брюса — учёного, астронома и алхимика при дворе Петра I, которого Пушкин позже назвал «русским Фаустом». Брюса считали чернокнижником, а строение окружали зловещие слухи.
В конце 80-х годов Воронеж попал в заголовки многих мировых СМИ — и всё из-за того, что в столице Черноземья приземлился НЛО. В публикациях говорилось, что 27 сентября 1989 года в Козлином парке якобы произошла высадка инопланетных существ. Сейчас эта зелёная зона на Машмете называется Южным парком. После большого резонанса туда устремились уфологи со всего мира.
Свидетелями события стали мальчишки, играющие в футбол, и ещё примерно 40 взрослых. По словам ребят, всё произошло в половине седьмого вечера. В какой-то момент в небе якобы появилось розовое свечение, после чего прилетел шар красно-бордового цвета. Круглая конструкция диаметром примерно десять метров кружилась над деревьями на высоте 12 метров от земли, и было видно как примялась трава под ним. Вскоре шар улетел, но все же через некоторое время вернулся и завис над парком.
Уфологи, которые посетили Воронеж, говорят, что в Козлином парке тогда все вытоптали, но явных следов, кроме погнутого дерева, не нашли.