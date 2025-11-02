Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России обнаружили Telegram-бота, который распространял данные россиян

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России пресекли работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-бота, который распространял персональные данные россиян. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции обнаружили Telegram-бот, который распространял персональные данные.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России пресекли работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-бота, который распространял персональные данные россиян. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных… По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Также уточняется, что зафиксированы факты использования бота мошенниками для дистанционных хищений денежных средств. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с электронной перпериской, базами данных и информацией об администрировании сервиса, а также серверное оборудование в одном из дата-центров.

Общий объем изъятых данных превысил 40 терабайт. Функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено. По предварительной оценке, доходы от преступной деятельности составляли от 13 до 16 миллионов рублей в месяц. Уголовное дело возбуждено при процессуальном контроле Следственного департамента МВД России следователем Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше