В России обнаружили Telegram-бота, который распространял данные россиян

Также уточняется, что зафиксированы факты использования бота мошенниками для дистанционных хищений денежных средств. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с электронной перпериской, базами данных и информацией об администрировании сервиса, а также серверное оборудование в одном из дата-центров.