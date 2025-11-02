Госавтоинспекторов Челябинской области перевели на усиленный режим работы из-за непогоды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы и готов прийти на помощь водителям в любую минуту», — прокомментировали в пресс-службе.
Там рекомендуют водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.
От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях: в отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами сформируются гололедные явления.