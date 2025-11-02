Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекторов Челябинской области перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Водителям рекомендуют отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Источник: dostup1.ru

Госавтоинспекторов Челябинской области перевели на усиленный режим работы из-за непогоды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы и готов прийти на помощь водителям в любую минуту», — прокомментировали в пресс-службе.

Там рекомендуют водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях: в отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами сформируются гололедные явления.