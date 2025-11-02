Володин предложил выплачивать компенсацию за неотгулянный отпуск каждый год

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в воскресенье, 2 ноября, рассказал о том, что вместе с коллегами обсуждает предложение дать гражданам возможность получать денежную компенсацию за неотгулянный отпуск каждый год.
Парламентарий организовал опрос, в котором предложил россиянам высказать свое мнение насчет этой инициативы. Так, из 1,4 тысячи проголосовавших идею поддержали около 90 процентов человек, против высказались еще шесть процентов, остальные — воздержались.
— Сейчас такое (получение компенсации за отпуск — прим «ВМ») возможно только в случае увольнения, — написал Володин в своем Telegram-канале.
Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее выразила мнение, что Россия может вступить на «мягких путь» перехода к четырехдневной рабочей неделе после окончания специальной военной операции на Украине.
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в свою очередь уверен, что введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время не представляется возможным.