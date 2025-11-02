МВД пресекло работу телеграм-бота User Box по продаже личных данных россиян

Напомним, в России был задержан владелец телеграм-бота User Box, предоставлявшего услуги по поиску личной информации. 25-летнего Игоря М. доставили в отдел полиции после проведения обысков в его квартире. Бот позволял получать персональные данные пользователей по различным параметрам, включая фотографии, номера телефонов, сведения об автомобилях, ФИО, адреса электронной почты и профили в социальных сетях.