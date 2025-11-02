Ричмонд
Крымский мост: растет очередь с двух сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 45 транспортных средств», — сказано в сообщении по состоянию на 9 утра.

В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен.

С 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

