Крымский мост: растет очередь с двух сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.