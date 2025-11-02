Ричмонд
Омский охотинспектор спас в лесу пестрого дятла

Птица запуталась в синтетической нити, оставленной человеком.

Источник: Комсомольская правда

Охотинспектор спас от неминуемой гибели пестрого дятла. Птица, нуждающаяся в помощи, была замечена во время планового объезда угодий в Саргатском районе.

Сотрудник Управления по охране животного мира Омской области заметил, что дятел беспомощно висит на ели головой вниз, и поспешил на помощь — залез на дерево.

Осмотрев птицу, инспектор понял, что пернатая запуталась лапками в крепкой синтетической нити, когда-то оставленной в лесу человеком. Охотинспектор аккуратно освободил дятла, и птица была спасена.

Рассказом об этом случае в БУ Омской области «Управление по охране животного мира» напомнили — оставляя после себя мусор, в том числе рыболовные лески, нитки и прочие изделия из пластика, люди создают смертельные ловушки для диких животных и птиц. Оставляйте после себя порядок!