Омский охотинспектор спас в лесу пестрого дятла

Рассказом об этом случае в БУ Омской области «Управление по охране животного мира» напомнили — оставляя после себя мусор, в том числе рыболовные лески, нитки и прочие изделия из пластика, люди создают смертельные ловушки для диких животных и птиц. Оставляйте после себя порядок!