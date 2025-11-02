Семь техногенных пожаров ликвидировали в Ростовской области за сутки 1 ноября

Специалисты пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Ростовской области за предыдущие сутки, 1 ноября 2025 года, оперативно ликвидировали семь возгораний, имеющих техногенный характер. Информация о произошедших инцидентах была предоставлена региональным главком ведомства.
Помимо этого, за отчетный период огнеборцы устранили одно загорание сухой растительности и приняли участие в ликвидации последствий девяти дорожно-транспортных происшествий. Для выполнения всех оперативных задач было задействовано 76 сотрудников МЧС и 19 единиц специальной техники.
