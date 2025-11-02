Ричмонд
Семь техногенных пожаров ликвидировали в Ростовской области за сутки 1 ноября

1 ноября в Ростовской области зафиксировали восемь возгораний.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Ростовской области за предыдущие сутки, 1 ноября 2025 года, оперативно ликвидировали семь возгораний, имеющих техногенный характер. Информация о произошедших инцидентах была предоставлена региональным главком ведомства.

Помимо этого, за отчетный период огнеборцы устранили одно загорание сухой растительности и приняли участие в ликвидации последствий девяти дорожно-транспортных происшествий. Для выполнения всех оперативных задач было задействовано 76 сотрудников МЧС и 19 единиц специальной техники.

