Семь техногенных пожаров ликвидировали в Ростовской области за сутки 1 ноября

Помимо этого, за отчетный период огнеборцы устранили одно загорание сухой растительности и приняли участие в ликвидации последствий девяти дорожно-транспортных происшествий. Для выполнения всех оперативных задач было задействовано 76 сотрудников МЧС и 19 единиц специальной техники.