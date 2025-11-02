Владелец признанного экстремистским портала получил три с половиной года колонии

В Беларуси владелец признанного экстремистским портала приговорен к трем с половиной годам колонии, сообщила телерадиокомпания «Гродно».
Обвинительный приговор за создание экстремистского формирования был вынесен Гродненским областным судом владельцу гродненского портала S13.
— Фигурант признан виновным в создании интернет-ресурсов, где размещались материалы, разжигающие идеологическую вражду и содержащие ложные сведения о Беларуси, — прокомментировала замначальника отдела прокуратуры Гродненской области Людмила Герасименко.
Установлено, что совместно с другими лицами подсудимым был создан экстремистский сайт, а также другие одноименные ресурсы, на которых были опубликованы призывы к насильственному изменению конституционного строя, оскорблялись представители власти и клевета в отношении президента Беларуси. Также на своем YouTube-канале фигурант размещал видеозаписи аналогичного содержания.
На суде подсудимый свою вину не признал. Ему вынесен приговор — лишение свободы на 3,5 года в исправительной колонии усиленного режима и штраф 1000 базовых величин (42 тысячи белорусских рублей в ноябре 2025-го).
