График работы социальных учреждений столицы изменится в длинные выходные

«Взрослые поликлиники 2 ноября будут работать с 9:00 до 16:00, 3 ноября — с 9:00 до 18:00, 4 ноября — по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 16:00. Медицинскую помощь юным москвичам на дому будут оказывать все праздничные дни с 9:00 до 15:00. В детские поликлиники 3 ноября пациенты могут обратиться с 9:00 до 15:00. Кабинеты ОРВИ будут открыты все праздничные дни с 9:00 до 15:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы — с 6:30 до 15:00», — говорится в сообщении.
Все женские консультации будут открыты 2 ноября с 9:00 до 16:00, 3 ноября с 9:00 до 18:00. 4 ноября с 9:00 до 16:00 примут пациенток только женские консультации и центры женского здоровья. Травматологическая помощь жителям при необходимости будет оказываться в полном объеме. Травмпункты продолжат принимать пациентов с 8:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты сохранят прежний график.
Центры занятости населения «Моя работа» и «Моя карьера», центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, а также реабилитационные учреждения с 2 по 4 ноября будут закрыты. Центры московского долголетия 3 и 4 ноября работать не будут. 2 ноября откроются только флагманские центры, которые будут работать по стандартному графику с 9:00 до 21:00.
Получить круглосуточную психологическую поддержку в обычные дни и во время праздников можно по телефонам неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона), 8 (495) 051 (с мобильного). При необходимости предоставления экстренной социальной помощи или психологической поддержки ребенку, а также с сообщением о жестоком обращении можно позвонить на круглосуточные телефоны: 051 (с городского), 8 (495) 051 (с мобильного). Для приема звонков работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет работать по обычному графику без выходных с 9:00 до 21:00.
Продолжат круглосуточно работать приемное отделение и отделение «Дмитровское» Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Здесь поддержку могут получить те, кто по разным причинам остался без крыши над головой. Телефон диспетчерской службы центра: 8 (499) 357-01-80. Кроме того, по вопросам помощи бездомному человеку можно обратиться по телефону 112.
График работы центров «Мои документы» 3 ноября не изменится: районные офисы будут открыты с 8:00 до 20:00, флагманские — с 10:00 до 22:00. Рабочий день сотрудников Управления ЗАГС Москвы в центрах госуслуг сократят на час — до 19:00 в районных центрах и до 21:00 во флагмане СЗАО. 4 ноября прием заявителей осуществляться не будет. С 5 ноября работа центров госуслуг «Мои документы» возобновится в обычном режиме. График сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров, может отличаться.
Дворцы бракосочетания столицы не будут работать 4 ноября. Дворцы бракосочетания № 1 и № 4 откроются 2 и 3 ноября, при этом 3 ноября, в сокращенный предпраздничный день, будут работать до 17:00. 2 ноября церемонии бракосочетания пройдут на площадках проекта «Новые адреса счастья». Офисы ЗАГС в центрах госуслуг «Мои документы» примут посетителей по графику работы центров. В архивно-информационном отделе 3 и 4 ноября — выходные дни. С 5 ноября структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы будут работать по обычному графику.
Читальные залы Главархива Москвы с 2 по 5 ноября будут закрыты, 6 ноября откроются в 12:00. График работы государственных ветеринарных клиник в праздничные дни не изменится. Питомцев примут согласно обычному расписанию.