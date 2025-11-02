График работы социальных учреждений столицы изменится в длинные выходные

Получить круглосуточную психологическую поддержку в обычные дни и во время праздников можно по телефонам неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона), 8 (495) 051 (с мобильного). При необходимости предоставления экстренной социальной помощи или психологической поддержки ребенку, а также с сообщением о жестоком обращении можно позвонить на круглосуточные телефоны: 051 (с городского), 8 (495) 051 (с мобильного). Для приема звонков работают мобильные телефоны семейных центров в каждом округе. Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей будет работать по обычному графику без выходных с 9:00 до 21:00.