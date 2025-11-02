В Челябинске отменили вылет до Сочи, еще один рейс сильно задерживается. Скрин

В Челябинске отменили рейс в Сочи, запланированный на дневное время на воскресенье, 2 ноября. Еще один вылет в город-курорт перенесли почти на пять часов. Соответствующая информация находится на онлайн-табло международного аэропорта Челябинска «Курчатов».