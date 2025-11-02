Жилой комплекс на 184 квартиры построен по программе реновации в Зюзино

«В двухсекционном доме на Черноморском бульваре предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тыс. кв. м. Семь из них адаптировали для маломобильных граждан. Во дворе провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха. Рядом с новостройкой расположены станции метро “Севастопольская” и “Каховская”, есть прогулочные скверы и парк, школы, детские сады и объекты здравоохранения», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.