Жилой комплекс на 184 квартиры построен по программе реновации в Зюзино

«В двухсекционном доме на Черноморском бульваре предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тыс. кв. м. Семь из них адаптировали для маломобильных граждан. Во дворе провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха. Рядом с новостройкой расположены станции метро “Севастопольская” и “Каховская”, есть прогулочные скверы и парк, школы, детские сады и объекты здравоохранения», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.
Новостройка расположена по адресу: Черноморский бульвар, д. 20, на месте расселенного по программе реновации здания. На первом этаже предусмотрены нежилые помещения для аптек, кофеен, салонов красоты, пунктов выдачи заказов и точек оказания бытовых услуг. В подъездах оборудованы просторные вестибюли, места для хранения колясок и велосипедов, комнаты консьержа и лифтовые холлы. Для комфорта жителей предусмотрены тактильная плитка и грязезащитное покрытие.
«Возведение объекта по программе реновации проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора, которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства. Всего состоялось восемь выездных проверок. В результате итогового мероприятия застройщику выдали заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации», — приводятся в сообщении слова председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова.