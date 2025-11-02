Ричмонд
МВД: Мошенники стали обманывать россиян, предлагая подработку на маркетплейсах

Мошенники стали обманывать граждан, предлагая подработку на цифровых торговых площадках. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) России.

По словам представителей ведомства, сперва злоумышленники публикуют в мессенджерах объявления о возможности немного подзаработать. Они предлагают жертвам за плату выполнять несложные задания на маркетплейсах, например, писать комментарии или добавлять товар в избранное.

— После под предлогом «выкупа товара», «повышения рейтинга» или «активации задания», граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются, — передает сообщение министерства ТАСС.

В МВД также предупредили, что предложение оформить «декларацию по телефону» может поступить только от мошенников. Они часто прикрывают преступные намерения якобы «приказом Центробанка», «распоряжением следователя» и «новыми требованиями Генпрокуратуры».

Согласно статистике, сокрытие аккаунта от родителей и вера в легкие деньги — основные ошибки подростков, которые облегчают задачу аферистам в Сети.