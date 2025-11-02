Овчинский: в Зюзине построили жилой комплекс по реновации

Пресс-служба московского Департамента градостроительной политики ранее рассказала, что в ЮЗАО на улице Введенского (район Коньково) строится жилой комплекс общей площадью свыше 48 тыс. кв. м. Комплекс, состоящий из четырех зданий, возводится в рамках программы реновации и включает 516 квартир с улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превышает 25 тыс. кв. м. С целью обеспечения доступности для всех жильцов, включая маломобильных граждан, входы в дом будут находиться на одном уровне с тротуарами, что значительно упростит передвижение. В настоящее время завершаются работы по внутренней кладке стен и устройству кровли новостройки. Поблизости расположена станция метро «Беляево», а также школы, детсады, медучреждения и торговые центры.