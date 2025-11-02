Овчинский: в Зюзине построили жилой комплекс по реновации

На юго-западе Москвы, в районе Зюзино, достроили жилой комплекс по программе реновации, общая площадь которого — свыше 20 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Новостройка находится по адресу: Черноморский бульвар, д. 20. Ранее на этом месте располагался расселенный по реновации старый дом.
«В двухсекционном доме на Черноморском бульваре предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров. Семь из них адаптировали для маломобильных граждан. Во дворе провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Вблизи новостройки находятся станции метро «Севастопольская» и «Каховская». Рядом расположены прогулочные скверы и парки, а также школы, детские сады и медицинские учреждения. На первом этаже здания предусмотрены коммерческие помещения, где могут разместиться аптеки, кафе, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другие сервисы.
Подъезды оборудованы просторными вестибюлями и функциональными зонами: места для хранения колясок и велосипедов, комната консьержа и лифтовые холлы. Жители могут встретить курьера, вызвать такси или отправиться на работу через наружный вход, а для прогулок во дворе предусмотрен внутренний вход. Поручни и пороги на входах отсутствуют, что обеспечивает удобство для всех жильцов. Для дополнительного комфорта в подъездах установлены тактильная плитка и грязезащитное покрытие.
Пресс-служба московского Департамента градостроительной политики ранее рассказала, что в ЮЗАО на улице Введенского (район Коньково) строится жилой комплекс общей площадью свыше 48 тыс. кв. м. Комплекс, состоящий из четырех зданий, возводится в рамках программы реновации и включает 516 квартир с улучшенной отделкой. Общая жилая площадь превышает 25 тыс. кв. м. С целью обеспечения доступности для всех жильцов, включая маломобильных граждан, входы в дом будут находиться на одном уровне с тротуарами, что значительно упростит передвижение. В настоящее время завершаются работы по внутренней кладке стен и устройству кровли новостройки. Поблизости расположена станция метро «Беляево», а также школы, детсады, медучреждения и торговые центры.
Как ранее информировал мэр Москвы Сергей Собянин, в 2026—2028 годах переедут или начнут переезд более 215 тысяч участников программы реновации.