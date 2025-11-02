Какие три выплаты стоит оформить пенсионерам до конца года

Такой совет пожилым гражданам в беседе с агентством «Прайм» озвучила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, до Нового года льготники из числа пенсионеров могут заменить предоставляемые им социальные услуги денежными выплатами. В этот перечень входят такие вещи, как приобретение лекарств по рецепту, компенсация транспортных расходов до лечения и оплата санаторно-курортного лечения.
Чтобы социальные услуги в 2025 году могли оплачиваться в денежной форме (порядка 1700 рублей в месяц), необходимо подать соответствующее заявление, пояснила Финогенова.
Кроме этого, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту недвижимости и имеют право на ряд налоговых вычетов. Для получения этих льгот нужно подать заявление в ФНС, указав конкретный объект недвижимости.
Также пенсионеры старше 70 лет могут обратиться за субсидией на покрытие расходов по взносам на капремонт. Для этого сначала нужно оплатить взнос, а затем предоставить необходимые документы для получения компенсации.
На региональном уровне также реализуются различные виды льгот, включая адресную социальную поддержку, которая предоставляется на основании подачи соответствующего заявления, заключила специалист.