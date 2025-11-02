Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно с прояснениями, без осадков и до +10 ожидаются в Москве в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южный два-семь метров в секунду. Температура воздуха плюс 7 — плюс 10», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.