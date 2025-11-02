Суд взыскал 1,5 млн рублей с водителя, повредившего Aurus из автопарка президента

В начале этого года два автомобиля Aurus Senat оказались в центре внимания из-за происшествий в Москве. В феврале один из них, предположительно связанный с Министерством сельского хозяйства, стал участником крупной аварии недалеко от Красной площади, в которой пострадал один человек. Уже в марте другой Aurus Senat, стоимостью свыше 30 миллионов рублей, загорелся в центре столицы на улице Сретенка. Возгорание началось с двигателя и распространилось на салон.