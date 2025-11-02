Лукашенко обратился к работникам гражданской авиации, напомнив о вызовах

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к работникам гражданской авиации, сообщила пресс-служба президента.
Так, 2 ноября глава государства направил поздравления с Днем работников гражданской авиации. Поздравляя белорусских авиаторов с профессиональным праздником Лукашенко обратил внимание на их важную миссию по безопасной и своевременной доставке пассажиров и грузов воздушным транспортом.
— Вы справляетесь с этой задачей, несмотря на вызовы времени, — подчеркнул белорусский лидер.
Также глава Беларуси заметил, что данная отрасль в республике сегодня успешно развивается. Он сказал о появлении новых маршрутов, обновлении флота, внедрении современных технологий авиаремонта, повышении уровня сервиса, продолжающейся модернизации инфраструктуры аэропортов.
Кроме того, в текущем учебном году впервые в истории независимой Беларуси состоится выпуск пилотов гражданской авиации, что поспособствует укреплению кадрового и технологического суверенитета государства.
Александр Лукашенко сказал, что признателен ветеранам за богатейшие традиции, помогающие коллективу двигаться вперед. И выразил убежденность в том, что стремление к успеху и преданность интересам государства позволят и далее ответственно решать задачи транспортного комплекса.
Ранее авиакомпания «Белавиа» увеличила карту промотарифов.
А не так давно «Белавиа» объявила о продаже билетов из Минска на Шри-Ланку, назвав цены.
Накануне Александр Лукашенко обратился к президенту Алжира, сказав о визите эту страну.