Башкирия осталась в топ-10 регионов по продажам алкоголя, несмотря на общее падение спроса

Башкирия по итогам девяти месяцев 2025 года сохранила восьмую строчку в рейтинге российских регионов по объему розничных продаж алкоголя. По информации UfaTime.ru, это следует из данных Росалкогольрегулирования, размещенных в системе ЕМИСС.
Несмотря на то, что за отчетный период в республике было продано 3,5 млн декалитров спиртного, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, Башкирия попала в первую десятку.
Возглавили антирейтинг Московская область (13,7 млн декалитров), Москва (13,3 млн) и Санкт-Петербург (7,4 млн). Меньше всего алкоголя купили жители Чечни и Ингушетии.
В целом по России рынок розничных продаж алкоголя за январь-сентябрь 2025 года сократился на 10,9%.
