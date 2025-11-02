Ричмонд
ВС РФ под Одессой ударили по технике ВСУ, перевозимой румынскими наемниками

Удары нанесены в городе Килия Одесской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения нанесли удары в городе Килия Одесской области по технике ВСУ, которую перевозили румынские наемники, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, румынкие наемники в Килии настроили переправу для тяжелой техники и перевозили ее ВСУ. «Собирали кучку, чтобы вывозить сразу много, вот в эту кучку и прилетело», — рассказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что в период с 25 по 31 октября российские военные поразили на территории Украины цеха по сборке ударных беспилотников и крылатых ракет «Фламинго».

В Сумской области дроны уничтожили аргентинских наемников.