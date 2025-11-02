В России за распространение личных данных задержали создателя Telegram-бота

Напомним, в сентябре сообщалось, что, согласно документам МВД, злоумышленники могут получить личные данные пользователя всего после одного заказа пиццы. В ведомстве отметили, что отсутствие сведений в социальных сетях не является гарантией безопасности персональной информации. В министерстве подчеркнули, что «цифровой след» остаётся и на других ресурсах.