В России за распространение личных данных задержали создателя Telegram-бота

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в создании и использовании Telegram-бота, через который велось распространение личных данных граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Работа сервиса была пресечена сотрудниками управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК).
«Оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов», — написала Волк в своём канале.
Официальный представитель МВД уточнила, что бот обрабатывал большие массивы сведений, собранных из различных источников в рамках утечек. Ресурс, в частности, предоставлял данные об адресах проживания, доходах и банковских счетах граждан, чем уже смогли воспользоваться мошенники.
Волк отметила, что, согласно предварительным оценкам, доходы от распространения личных данных составляли ежемесячно от 13 до 16 млн рублей. При обысках были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и серверное оборудование в одном из дата-центров.
Объем собранных ресурсом персональных данных, выявленных сотрудниками правоохранительных органов, превышает 40 терабайт. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 и ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).
Напомним, в сентябре сообщалось, что, согласно документам МВД, злоумышленники могут получить личные данные пользователя всего после одного заказа пиццы. В ведомстве отметили, что отсутствие сведений в социальных сетях не является гарантией безопасности персональной информации. В министерстве подчеркнули, что «цифровой след» остаётся и на других ресурсах.