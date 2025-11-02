В Братском районе трое мужчин лишились охотничьих билетов из-за судимости

В Братском районе трое местных жителей с непогашенной судимостью больше не могут ходить на охоту. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, несмотря на наличие у них действительных охотничьих билетов единого федерального образца, все они ранее были осуждены за умышленные преступления.