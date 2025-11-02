В Братском районе трое мужчин лишились охотничьих билетов из-за судимости

В Братском районе трое местных жителей с непогашенной судимостью больше не могут ходить на охоту. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, несмотря на наличие у них действительных охотничьих билетов единого федерального образца, все они ранее были осуждены за умышленные преступления.
— В соответствии с действующим законом указанные обстоятельства являются основанием для аннулирования охотничьего билета, — поделились в ведомстве.
Районная прокуратура направила три иска к Службе по охране и использованию животного мира Иркутской области. Суд принял решение полностью удовлетворить требования надзорного ведомства. Теперь сибиряки не могут заниматься охотой, их охотничьи билеты аннулированы, а документы они обязаны вернуть в профильное учреждение. Правоохранители контролируют исполнение судебного акта.