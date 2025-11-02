Ричмонд
Любителям покататься на лыжах из Молдовы придётся раскошелиться: Отдых на зимние праздники в горах Румынии подорожает — рассказываем, насколько и почему

Заметнее всего рост цен будет ощущаться в Синае и Пояне Брашов.

Источник: Комсомольская правда

По данным Stiripesurse.ro, проживание в отелях горнолыжных курортов Румынии в период Рождества и Нового года подорожает на 10−15% по сравнению с прошлым сезоном.

В ANAT отмечают, что заметнее всего рост цен ощущается в Синае и Пояне Брашов.

Отельеры объясняют подорожание увеличением затрат на газ и электроэнергию. Сейчас четырёхдневное проживание в отеле 3 в Синае варьируется от 1 500 до почти 5 000 румынских леев за комнату без питания — в зависимости от выбранного отеля.

Читайте также:

В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.

Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).

Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.

Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).

Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.

Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).