Любителям покататься на лыжах из Молдовы придётся раскошелиться: Отдых на зимние праздники в горах Румынии подорожает — рассказываем, насколько и почему

По данным Stiripesurse.ro, проживание в отелях горнолыжных курортов Румынии в период Рождества и Нового года подорожает на 10−15% по сравнению с прошлым сезоном.
В ANAT отмечают, что заметнее всего рост цен ощущается в Синае и Пояне Брашов.
Отельеры объясняют подорожание увеличением затрат на газ и электроэнергию. Сейчас четырёхдневное проживание в отеле 3 в Синае варьируется от 1 500 до почти 5 000 румынских леев за комнату без питания — в зависимости от выбранного отеля.
